DHA

Can Bartu Tesisleri'nde saat 17.00´de ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Yeni transfer Min-Jae Kim takımla ilk idmanına çıktı. İlk bölümde takımla çalışan Kim, 2'nci bölümde ise bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı tamamladı.

Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, bugün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Adana´ya hareket edecek.