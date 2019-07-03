Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe'de hazırlıklar başladı. Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; sarı-lacivertlilerde milli takımlarında forma giyen futbolcuların çalışmalara ne zaman başlayacağı da ortaya çıktı. Fenerbahçe'de henüz kampa katılmayan futbolcuların geliş tarihleri şöyle:

Emre Belözoğlu: 9-10 Temmuz

Miha Zajc: 10 Temmuz

Hasan Ali Kaldırım: 12 Temmuz

Eljif Elmas: 10 Temmuz

Mauricio Isla: 21-27 Temmuz

Nabil Dirar: 27 Temmuz