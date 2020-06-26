Fenerbahçe'de Miha Zajc ülkesine döndü! A Spor'da yer alan habere göre Sloven futbolcu, ailevi sebepler nedeniyle Türkiye'den ayrılarak ülkesine döndü.

Sarı-lacivertli idarecilerin Zajc'ın gidişine onay verdiği belirtilirken Zajc, bu hafta oynanacak Btc Turk Yeni Malatyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Empoli'den transfer olduğu Fenerbahçe'de toplam 25 maça çıkan ve 4 gol, 1 asistlik performans sergileyen Zajc'ın 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.