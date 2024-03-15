Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş Trabzonspor maçında yok!
Fenerbahçe'de son haftaların formda ismi Mert Hakan Yandaş, sakatlığı sebebiyle Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.
Giriş: 15.03.2024 - 23:17 Güncelleme: 15.03.2024 - 23:17
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'ye Mert Hakan Yandaş'tan kötü haber geldi.
TRT Spor'un haberine göre tecrübeli orta saha, sakatlığı sebebiyle bordo-mavililere karşı forma giyemeyecek.
Mert Hakan, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı Union Saint-Gilloise maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
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