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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş Trabzonspor maçında yok! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş Trabzonspor maçında yok!

        Fenerbahçe'de son haftaların formda ismi Mert Hakan Yandaş, sakatlığı sebebiyle Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 23:17 Güncelleme: 15.03.2024 - 23:17
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        Fenerbahçe'ye kötü haber!
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        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'ye Mert Hakan Yandaş'tan kötü haber geldi.

        TRT Spor'un haberine göre tecrübeli orta saha, sakatlığı sebebiyle bordo-mavililere karşı forma giyemeyecek.

        Mert Hakan, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı Union Saint-Gilloise maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

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