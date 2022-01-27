Kulüpten yapılan açıklamaya göre milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kampa giren sarı-lacivertli futbol takımı, konakladığı otelin sahasında günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, core çalışmasıyla devam etti. Pas organizasyonlarının ardından çift kale maç yapan sarı-lacivertli futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalarla tamamladı.

Sakatlığı bulunan oyunculardan Filip Novak'ın tedavisine devam edildi, Serdar Aziz ise takımdan ayrı bireysel çalışmalar yaptı.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.