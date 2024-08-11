Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde yeni transferlerden Allan Saint-Maximin karşılaşmaya 11'de başlarken ilk golün de asistini yaptı. Müsabakanın 34. dakikasında sol kanattan getirdiği topu ceza sahasındaki Edin Dzeko'ya aktardı. Dzeko da bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. Maximin oynadığı futbolla da tribünlerin beğenisini kazandı.

Fransız futbolcu, 80. dakikada yerini Bartuğ Elmaz'a bıraktı.

"BİRKAÇ MAÇ SONRA YÜZDE 100 OLARAK KALİTEMİ GÖSTERECEĞİM"

Allan Saint-Maximin, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Taraftarlara değinen Saint-Maximin, "Taraftarlarımız çok büyük bir etki yarattı. Bugün benim için ilk maçtı. Kalpten istediğim şey bu maçı kazanmaktı. Ben de 1 asistle takıma katkı sağladım. Galibiyetten ötürü mutluyum. Takıma katkı sağladığım için de ayrıca mutluyum." dedi.

Formunun yükseleceğini söyleyen Fransız yıldız, "Sezon öncesi antrenmanlarını pek yapamadık, pek zamanım olmadı fiziksel çalışmalar için. Buraya geldikten sonra herkes benim en iyi seviyeme gelmem için uğraşıyor. Bu ikinci resmi maçımdı. Birkaç maç sonra yüzde 100 olarak kalitemi göstereceğim, daha iyi noktaya geleceğim." sözlerini sarf etti.