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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Fenerbahçe'de Lyon mesaisi başladı - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de Lyon mesaisi başladı

        UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile karşılaşacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 14:41 Güncelleme: 21.01.2025 - 14:41
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        Fenerbahçe'de Lyon mesaisi başladı
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        UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 23 Ocak Perşembe günü sahasında Fransız ekibi Olimpik Lyon ile karşılaşacak Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

        Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idmanda 2 gruba ayrılarak pas çalışan futbolcular, antrenmanı dar alanda çift kale maçlarla tamamladı.

        Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakikadan fazla süre alan futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.

        Sarı-lacivertliler, Lyon maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

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