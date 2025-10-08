Habertürk
        Fenerbahçe'de kritik dönem: 6 maçlık zor fikstür! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de kritik dönem: 6 maçlık zor fikstür!

        Süper Lig'in 8. haftasındaki Samsunspor beraberliğiyle milli araya giren Fenerbahçe, dönüşte 6 maçlık zorlu fikstürle sınav verecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2025 - 11:00 Güncelleme: 08.10.2025 - 11:37
        Süper Lig'in 8. haftasındaki oynanan maçta Samsunspor'la 0-0 berabere kalarak, milli araya kayıpla giren Fenerbahçe'yi dönüşte kritik bir viraj bekliyor.

        Sarı-lacivertliler, kasım ayındaki milli araya kadar 4'ü Süper Lig, 2'si Avrupa Ligi olmak üzere 6 karşılaşmaya çıkacak.

        Perdeyi Kadıköy'de Karagümrük karşısında açacak olan Fenerbahçe sonra Stuttgart'ı konuk edecek. Fenerbahçe ardından ligde son haftaların formda takımı Gaziantep FK'yla deplasmanda karşılaşacak.

        Bu maç sonrasında Beşiktaş'a konuk olacak. Derbiden 4 gün sonra ise Viktoria Plzen deplasmanına çıkılacak.

        Fenerbahçe, evindeki Kayserispor mücadelesiyle milli araya girecek. Teknik direktör Domenico Tedesco ve ekibi, bu 6 karşılaşmadan hasarsız çıkmak için şimdiden çalışmalarına başladı.

