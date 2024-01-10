Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesi Miguel Crespo sakatlandı!
Fenerbahçe'de Miguel Crespo, Konyaspor maçına dakikalar kala ısınma esnasında sakatlanarak kadrodan çıkarıldı. Porekizli futbolcunun yerine İsmail Yüksek mücadeleye 11'de başladı.
Giriş: 10.01.2024 - 20:25 Güncelleme: 10.01.2024 - 20:25
Trendyol Süper Lig'de Konyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de, karşılaşmanın başlamasına dakikalar kala sakatlık şoku yaşandı. Sarı-lacivertlilerde maça 11'de başlayacağı açıklanan Miguel Crespo, ısınma sırasında adalesinden sakatlandı.
Portekizli oyuncu, kadrodan çıkarılırken, yerine İsmail Yüksek mücadeleye ilk 11'de başladı.