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Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Giriş: 23.02.2023 - 14:45 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
DHA

Fenerbahçe, Konyaspor ile cumartesi günü oynayacağı Süper Lig 23'üncü hafta erteleme maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan güç ve kuvvet çalışmaları ile başladı. Ardından sahaya geçen sarı-lacivertliler, koşu, ısınma, koordinasyon ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.

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