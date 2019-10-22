Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlıkları bulunan Max Kruse ve Emre Belözoğlu, özel program dahilinde çalıştı.

Kasığından ameliyat edilen Nabil Dirar ise ilk defa takımdan ayrı koşu çalışması yaptı.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başlayan antrenman, pas çalışması ile sürdü. Üç takım halinde gerçekleştirilen hücum ve savunma çalışmaları ile devam eden idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek.