AA

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Futbolcuların iki gruba ayrılarak pas çalışmasıyla sürdürdüğü antrenman, çift kale maç sonrası yapılan taktiksel ve bireysel idmanlarla sona erdi.

Ferdi Kadıoğlu, idmanı özel program eşliğinde tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.