AA

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yarın başlayacak yenileme sürecinin 2 Temmuz Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edeceği belirtildi. Genel satışların 7 Temmuz'da başlayıp 23 Temmuz'da biteceği açıklanırken, öncelik hakkına sahip olan yüksek divan kurulu üyeleri, kongre üyeleri ve temsilci üyeler için satışlar 6 Temmuz'da yapılacak.

Sarı-lacivertli kulübün belirlediği 2023-2024 sezonu kombine kart fiyatları şu şekilde:

Maraton alt

A-I Blok: 18 bin TL

B Blok: 22 bin TL

C-G Blok: 28 bin TL

D-F Blok: 34 bin TL

E Blok: 40 bin TL

Maraton üst

A-I Blok: 9 bin TL

B-H Blok: 10 bin 500 TL

C-G Blok: 12 bin TL

D-F Blok: 13 bin 500 TL

E Blok: 15 bin TL

Fenerium Alt

A-I Blok: 18 bin TL

B Blok: 22 bin TL

C-G Blok: 28 bin TL

D-F Blok: 34 bin TL

E Blok (VIP): 150 bin TL

Fenerium Üst

A-I Blok: 9 bin TL

B-H Blok: 10 bin 500 TL

C-G Blok: 12 bin TL

D-F Blok: 13 bin 500 TL

E Blok: 15 bin TL

Kale Arkası: 6 bin 500 TL

Öğrenci (Kale arkası): 3 bin 250 TL

Divan Kurulu Üyeleri

Maraton Alt H: 8 bin 800 TL

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