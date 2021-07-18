Fenerbahçe'de Kokoskov depremi!

Fenerbahçe Beko’nun başantrenörü Igor Kokoskov’la ilgili NBA'nin Dallas Mavericks ekibine transfer olacağına yönelik iddialar kuvvetlenmeye başladı.

Haberlere göre Sırp antrenör, Dallas Mavericks Başantrenörü Jason Kidd’in yardımcısı olma konusunda anlaşmaya yakın.

NBA muhabiri Marc Stein, 49 yaşındaki Kokoskov’un Dallas’la anlaşmak üzere olduğunu bildirdi.

Geçtiğimiz yıllarda NBA’de Phoenix Suns‘ın başantrenörlüğünü yapan Igor Kokoskov, Los Angeles Clippers; Detroit Pistons, Cleveland Cavaliers, Orlando Magic, Utah Jazz ve Sacramento Kings gibi ekiplerde de yardımcı antrenörlük görevinde çalışmıştı.