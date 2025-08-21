Fenerbahçe'de Kocaelispor mesaisi!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları ile başladı. Ardından pas çalışmaları yapan sarı-lacivertliler antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Benfica maçına ilk 11’de başlayan futbolcular ise rejenerasyon programı ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Fenerbahçe, Kocaelispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.