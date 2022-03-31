Fenerbahçe'de Kayserispor mesaisi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki idman ısınma ve çabuklukla başladı. Daha sonra iki gruba ayrılarak pas çalışması yapan sarı-lacivertli futbolcular, çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla günü noktaladı.

Fenerbahçe hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.