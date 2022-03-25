Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde salonda gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Milli takım kamplarında bulunan oyuncuların katılmadığı idman, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandı.

Ferdi Kadıoğlu, çalışmalarını özel program dahilinde sürdürdü. Attila Szalai'nin tedavisine ise devam edildi.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.