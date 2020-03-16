Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından top kapma ile pas çalışması yaptığı bildirildi.

İdmanın dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.