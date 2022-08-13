Kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Saha idmanında koşu ve ısınma hareketleri sonrası pas idmanı gerçekleştirilirken, antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Serdar Aziz kendisi için hazırlanan özel program doğrultusunda çalıştı.

Fenerbahçe hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.