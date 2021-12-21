Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5´e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçın devamında yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman tamamlandı.

Bu çalışmayla VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertli ekip, tesislerimizde kampa girdi.