Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda core çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alan oyunlarının ardından yapılan bireysel çalışmalarla sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Öte yandan Luan Peres ve Joshua King özel programlar eşliğinde çalışmalarını sürdürürken; Willian Arao ve Mert Hakan Yandaş günü tedavi programlarıyla tamamladı.