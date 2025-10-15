Habertürk
        Fenerbahçe'de Karagümrük maçı mesaisi - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Karagümrük maçı mesaisi

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

        Giriş: 15.10.2025 - 16:36 Güncelleme: 15.10.2025 - 16:36
        Fenerbahçe'de Karagümrük maçı mesaisi!
        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak olan Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

        Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman; salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sahada devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

        Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

