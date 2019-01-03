Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam edecek Fenerbahçe, Antalya'ya geldi. Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda daha önce kadro dışı bırakılan, geçen günlerde affedilen Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe ve bugün affedilen Volkan Demirel de yer alırken sarı-lacivertli kafile, taraftarlar tarafından karşılandı.

Havalimanından çıkarken karşılanan taraftarlar, bugün affedilen Volkan Demirel'e yoğun ilgi gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, tezahüratlarla Volkan Demirel'e sevgi gösterisinde bulundu.

Sarı-lacivertliler, 11 Ocak Cuma gününe kadar Belek'te çalışacak. Kamp programı dahilinde Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla 11 Ocak'ta hazırlık maçında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, müsabakanın ardından İstanbul'a dönecek.

Sarı-lacivertli ekip, ikinci yarıdaki ilk resmi maçını 15, 16 veya 17 Ocak'ta Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynayacak.