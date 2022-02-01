Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuza, 'Kulübümüze hoş geldin' diyor; Çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." denildi.

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