Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda core çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla sürdürdükleri idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı. Medipol Başakşehir maçında ilk 11´de forma giyen futbolcular idmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

JOSHUA KING TAKIMLA ÇALIŞTI

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Joshua King, takımla birlikte çalıştı. Sakatlığı süren Michy Batshuayi'nin ise gelecek hafta takımla çalışmalara katılması bekleniyor.