Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Tümosan Konyaspor
        KON
        3
        Galatasaray
        GS
        3
        Fenerbahçe
        FB
        3
        Antalyaspor
        ANT
        1
        Göztepe
        GÖZ
        1
        Bellona Kayserispor
        KYS
        0
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        0
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Net Global Sivasspor
        SVS
        0
        Rams Başakşehir
        İBFK
        0
        Samsunspor
        SAMS
        0
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        0
        Trabzonspor
        TS
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        0
        Adana Demirspor
        ADS
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan ilk lig maçında 3 değişiklik - Fenerbahçe Haberleri

        Mourinho'dan ilk lig maçında 3 değişiklik

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk maçında Adana Demirspor'u ağırlarken, teknik direktör Jose Mourinho son oynanan Lille müsabakası 11'ine göre 3 değişiklik ile maça çıktı. Portekizli teknik adam ayrıca, sarı-lacivertli takımla ilk kez bir lig maçında görev yaptı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 22:59 Güncelleme: 10.08.2024 - 22:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mou'dan ilk lig maçında 3 değişiklik
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda oynanan Lille karşısındaki 11'inden 3 değişikliğe gitti. Güney ekibine karşı sağ bekte Mert Müldür'ün yerine Bright Osayi-Samuel başlarken, Çağlar Söyüncü'nün yerine Alexander Djiku; orta sahada ise Rade Krunic'in yerine İrfan Can Kahveci görev aldı.

        Geçtiğimiz sezonun 37. haftasında oynanan Galatasaray derbisi sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) men cezası alan Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat kadroda yer almadı. Lugano ile oynanan müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan Fred'in tedavisi sürüyor.

        REKLAM

        "Dominik Livakovic, Bright Osayi Samuel, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko."

        Sarı-lacivertlilerde Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder ve Cenk Tosun ise yedek bekledi.

        MAXIMIN İLK MAÇTA SAHADA

        Yaz transfer döneminde kiralık olarak takıma katılan Allan Saint-Maximin, Süper Lig'in ilk haftasında 11'de şans buldu. Fransız kanat oyuncusu Lille ile deplasmanda oynanan karşılaşmada da 11'de başlamıştı. Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz sezondan tek farklı isim de Maximin oldu.

        TRİBÜNLER DOLDU

        2024-2025 sezonunun ilk maçına sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Hava sıcaklığı nedeniyle karşılaşmanın geç saatte başlamasına rağmen tribünleri dolduran taraftarlar mücadele öncesi futbolcuları tek tek tribüne çağırarak destek verdi ve maça hazırladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Instagram erişime açıldı
        Instagram erişime açıldı
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Taha Akgül mindere bronzla veda etti!
        Taha Akgül mindere bronzla veda etti!
        Filenin Sultanları Olimpiyat 4'üncüsü!
        Filenin Sultanları Olimpiyat 4'üncüsü!
        'Çöp balonu savaşı' devam ediyor
        'Çöp balonu savaşı' devam ediyor
        Maça çıkmadılar! 1. Lig'de ilginç olay
        Maça çıkmadılar! 1. Lig'de ilginç olay
        Arnavutköy'de sokak ortasında kadın cinayeti! İfadesi ortaya çıktı
        Arnavutköy'de sokak ortasında kadın cinayeti! İfadesi ortaya çıktı
        Hem bakanlığa hem belediyeye dava açtı: Tazminat kazandı
        Hem bakanlığa hem belediyeye dava açtı: Tazminat kazandı
        Çukurova Havalimanı açıldı
        Çukurova Havalimanı açıldı
        İBB ile esnaf anlaşamadı! Çiçek Pasajı'ndaki görüntüye tepki
        İBB ile esnaf anlaşamadı! Çiçek Pasajı'ndaki görüntüye tepki
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        7 yıldır yanından ayırmıyor! "Sizin için 7 benim için 7 bin yıl"
        7 yıldır yanından ayırmıyor! "Sizin için 7 benim için 7 bin yıl"
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        En çok onlar konuşuldu
        En çok onlar konuşuldu
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        Habertürk Anasayfa