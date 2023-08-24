Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ilk golünü attı
Fenerbahçe´ye Twente karşısında beraberliği getiren golü atan Jayden Oosterwolde, sarı-lacivertli forma ile ilk kez gol sevinci yaşadı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Twente ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertli ekip, 20´nci dakikada Manfred Ugalde´nin golüyle maçta 1-0 geriye düştü. Fenerbahçe´ye beraberliği getiren golü 32´nci dakikada Jayden Oosterwolde kaydetti. Sebastian Szymanski´nin sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası çizgisi üzerinde düzgün bir kafa vuruşu yapan 22 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti.
Twente altyapısından yetişen Oosterwolde, eski takımına karşı atıtğı golle sarı-lacivertli ekipte ilk kez gol sevinci yaşadı. Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Parma´dan transfer edilen Oosterwolde, daha önce çıktığı 9 maçta golle tanışamamıştı.