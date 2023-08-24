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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ilk golünü attı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ilk golünü attı

        Fenerbahçe´ye Twente karşısında beraberliği getiren golü atan Jayden Oosterwolde, sarı-lacivertli forma ile ilk kez gol sevinci yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 21:10 Güncelleme: 24.08.2023 - 21:10
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        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Twente ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertli ekip, 20´nci dakikada Manfred Ugalde´nin golüyle maçta 1-0 geriye düştü. Fenerbahçe´ye beraberliği getiren golü 32´nci dakikada Jayden Oosterwolde kaydetti. Sebastian Szymanski´nin sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası çizgisi üzerinde düzgün bir kafa vuruşu yapan 22 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti.

        Twente altyapısından yetişen Oosterwolde, eski takımına karşı atıtğı golle sarı-lacivertli ekipte ilk kez gol sevinci yaşadı. Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Parma´dan transfer edilen Oosterwolde, daha önce çıktığı 9 maçta golle tanışamamıştı.

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