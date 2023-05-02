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Fenerbahçe'de İsmail Yüksek sakatlandı!

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de İsmail Yüksek sakatlandı. Sarı-lacivertliler genç futbolcunun kalça kas grubunda yırtık ve kanama alanı tespit edildiğini açıkladı.

Giriş: 02.05.2023 - 14:09 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek sakatlandı!
HABERTURK.COM

Fenerbahçe'nin orta sahadaki önemli isimlerinden İsmail Yüksek sakatlandı. Sarı-lacivertliler, yapılan tetkikler sonucu genç oyuncunun kalça kas grubunda yırtık ve kanama alanı tespit edildiğini duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan İsmail Yüksek’in D.G. Sivasspor ile oynanan karşılaşma sonrası ortaya çıkan ağrı şikayetleri üzerine MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir.

Kalça kas grubunda yırtık ve kanama alanı izlenen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır.

SİVASSPOR VE GİRESUNSPOR MAÇINDA YOK

İsmail Yüksek'in, Sivasspor'la yarın oynanacak kupa maçı ve Giresunspor'la pazar günü oynanacak lig maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

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