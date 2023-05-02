Fenerbahçe'nin orta sahadaki önemli isimlerinden İsmail Yüksek sakatlandı. Sarı-lacivertliler, yapılan tetkikler sonucu genç oyuncunun kalça kas grubunda yırtık ve kanama alanı tespit edildiğini duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: