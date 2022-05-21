Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun son haftasında bu akşam Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de gündem teknik direktör İsmail Kartal... Sarı lacivertli renklere gönül veren taraftarlar; "İsmail Kartal ayrıldı mı" sorusunun yanıtını arıyor...

İSMAİL KARTAL'IN FENERBAHÇE KARNESİ

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun 21. haftasında teknik direktörlüğe getirilen İsmail Kartal, Vitor Pereira'dan 5. sırada devraldığı takımı, 2. sıraya getirdi ve Şampiyonlar Ligi barajına sokmayı başardı.

Yeni Malatyaspor maçı öncesi takımının başında 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi alan İsmail Kartal, 32 puan topladı. Kartal yönetimindeki sarı lacivertli takım; 24. haftadaki Başakşehir maçı sonrası yenilgi yüzü görmeyerek 13 maçlık yenilmezlik serisine imza attı.

İSMAİL KARTAL AYRILIYOR MU?

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın bu akşam oynanacak Yeni Malatyaspor maçı sonrası görevinden ayrılması bekleniyor. Spor basınında Kartal'ın yerine ise Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un getirileceği iddia ediliyor.