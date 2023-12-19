Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Crespo sarı kart sınırında

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak. Kayserispor'u deplasmanda mağlup ederek zirvedeki yerini korumak isteyen sarı-lacivertlilerde Samet Akaydin sarı kart cezası nedeniyle zorlu maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de iki futbolcu ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo, Kayserispor mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde 18. haftadaki Galatasaray derbisinde takımlarını yalnız bırakacaklar.

ZORBAY KÜÇÜK'TEN İRFAN CAN'A 3 SARI, 2 KIRMIZI

Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasını yönetecek olan hakem Zorbay Küçük daha önce 10 kez sarı-lacivertlilerin maçında düdük çalarken, İrfan Can Kahveci'nin bu mücadelelerde 3 sarı, 2 kırmızı kart görmesi ise Fenerbahçeli taraftarları endişelendiriyor.