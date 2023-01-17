Fenerbahçe'de iki yabancının bileti kesildi!

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Süper Lig'de transfer döneminin başlamasıyla Fenerbahçe de harekete geçti.16 yabancı oyuncusu bulunan sarı lacivertlilerde, ayrılacak isimler belli olmaya başladı. TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'de veda edilmesi beklenen isimler Ezgjan Alioski ve Gustavo Henrique.

Jorge Jesus, iki kiralık oyuncunun da kulüpleriyle anlaşılması durumunda ayrılığa yeşil ışık yaktı.

Diğer yandan Süper Lig ekipleri, sadece 14 yabancı oyuncu için lisans çıkarabiliyor. Fenerbahçe’de ise sezon başında Bruma ve Lemos bu durumdan dolayı kadroya dahil edilememişti. Filip Novak’ı da tescil ettiremeyen sarı lacivertliler, Çekyalı oyuncuyla yollarını ayırmıştı. 12 Ocak’ta başlayan transfer sezonu, Şubat ayının 8’inde sona erecek.

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