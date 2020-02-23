Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Galatasaray'a 3-1 yenilen Fenerbahçe, Kadıköy'de yaklaşık 15 yıl sonra derbi kaybetti Fenerbahçe, Türk futbolundaki en önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurmuştu. Kadıköy'deki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'te Beşiktaş'a karşı alan Fenerbahçe, 15 yılı yakın bir süre sonra Galatasaray'a kaybetti ve derbilerdeki namağlup unvanını yitirdi.

GALATASARAY'A 20 YIL SONRA KADIKÖY'DE KAYBETTİ

Fenerbahçe, 20 yılı aşkın bir süre sonra sahasında Galatasaray'a kaybetti. Bu derbiye kadar iç sahada Galatasaray'a karşı son mağlubiyetini ise 22 Aralık 1999'da 2-1'lik skorla alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 23 derbide 15 galibiyet, 8 beraberlik almıştı. Fenerbahçe, 23 maç sonra Kadıköy'de Galatasaray derbisi kaybederek taraftarını üzdü.

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'a karşı son 24 maçının sonuçları şöyle:

Tarih Organizasyon Sonuç (FB-GS) 07.02.2001 Türkiye Kupası 4-4 06.05.2001 Süper Lig 2-1 16.02.2002 Süper Lig 1-0 06.11.2002 Süper Lig 6-0 29.02.2004 Süper Lig 2-1 22.05.2005 Süper Lig 1-0 08.03.2006 Türkiye Kupası 2-1 22.04.2006 Süper Lig 4-0 03.12.2006 Süper Lig 2-1 08.12.2007 Süper Lig 2-0 03.02.2008 Türkiye Kupası 0-0 09.11.2008 Süper Lig 4-1 25.10.2009 Süper Lig 3-1 24.10.2010 Süper Lig 0-0 17.03.2012 Süper Lig 2-2 12.05.2012 Süper Lig 0-0 12.05.2013 Süper Lig 2-1 10.11.2013 Süper Lig 2-0 08.03.2015 Süper Lig 1-0 25.10.2015 Süper Lig 1-1 20.11.2016 Süper Lig 2-0 17.03.2018 Süper Lig 0-0 14.04.2019 Süper Lig 1-1 23.02.2020 Süper Lig 1-3

ŞAMPİYONLUK ŞANSINI ZORA SOKTU

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi maçta Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 yenilerek şampiyonluk şansını oldukça zora soktu.

Ülker Stadı'nda etkisiz bir futbol ortaya koyan sarı-lacivertliler, Max Kruse'nin penaltı golüyle öne geçmesine rağmen Ryan Donk'un golüyle soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitti. Maçın son bölümlerinde Radamel Falcao'nun penaltı golüyle 2-1 geriye düşen sarı-lacivertliler, uzatma dakikalarında Henry Onyekuru'nun golüne engel olamadı ve 20 yılı aşkın süre sonra sahasında rakibine kaybetti.

Son 4 haftada 11 puan yitiren sarı-lacivertliler, 38 puanda kaldı. Fenerbahçe, bir maçı eksik olan lider Trabzonspor'un 7 puan gerisinde bulunuyor. Sarı-lacivertliler, averajla ikinci sıradaki Galatasaray'ın da 7 puan gerisine düştü.

GALATASARAY'A 5,5 YIL SONRA KAYBETTİ

Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı Süper Lig'de 5,5 yıl sonra maç kaybetti. Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında son lig yenilgisini 2014-2015 sezonunda 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1'lik skorla almıştı. Sarı-lacivertliler, ligde rakibine 10 maç sonra yenilmiş oldu.

ERSUN YANAL ATILDI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 67. dakikada kırmızı kart gördü. Orta sahada Galatasaray lehine verilen bir faule sinirlenen Yanal, saha içine kadar girerek tepkisini gösterdi. Bunun üzerine hakem Halil Umut Meler, Yanal'ı kırmızı kartla saha dışına gönderdi. Yanal oyundan atıldıktan sonra sarı-lacivertli takımı kenarda yardımcı antrenör Volkan Kazak idare etti.

'YANAL İSTİFA' VE 'ALİ KOÇ İSTİFA' SESLERİ

Karşılaşma sonra Fenerbahçeli taraftarlar, kulüp başkanı Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal'ı istifaya davet etti. Maçın bitiş düdüğüyle tribünler, "Yanal istifa" diye bağırdı. Stat dışındaki taraftarlar da Başkan Ali Koç'u tezahüratlarla istifaya davet etti. Karşılaşmadan sonra büyük bir üzüntü yaşayan sarı-lacivertli taraftarlar, sahaya yabancı maddeler de attı.

DERBİYE KARTLAR DAMGA VURDU

Derbide karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, 3'ü kırmızı kart olmak üzere toplam 14 kez kartına başvurdu. Fenerbahçe'den teknik direktör Ersun Yanal ve futbolcu Deniz Türüç'e kırmızı kart gösteren Meler, Galatasaray'dan da Younes Belhanda'yı çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 5'er futbolcuya sarı kart gösteren Meler, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i de sarı kartıyla cezalandırdı. Öte yandan Fenerbahçe'de Mauricio Isla gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Isla, gelecek hafta Fraport TAV Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

JAILSON'DAN BİR PENALTI DAHA

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Jailson, yaptığı penaltıyla takımının 2. golü yemesine neden oldu. Kadıköy'deki son maçta Aytemiz Alanyaspor karşısında 2 penaltıya neden olan Brezilyalı stoper, derbide de rakiplerinin beyaz noktaya gitmesine sebebiyet verdi.