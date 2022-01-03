Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Luiz Gustavo, Altay Bayındır, Mert Hakan Yandaş ve Mergim Berisha günü bireysel çalışmalarla tamamladı.

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