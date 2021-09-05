Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalara oyuncular ısınma ile başladı. Antrenmanın basına açık olan son bölümü pas istasyon ve top kapma çalışmasıyla tamamlandı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Serdar Dursun’un tedavisi sürerken, Jose Sosa, Dimitris Pelkas ve Novak takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.