Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda oyuncular antrenmana, dörderli gruplar halinde topla yaptıkları ısınma çalışmalarıyla başladı.

Kuvvet ve dayanıklılık parkuruyla devam eden idman, aerobik koşuyla tamamlandı.