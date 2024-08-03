Fenerbahçe'de gündem Amrabat
Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı gündemine aldı. Sarı lacivertli ekip, Fiorentina ile sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Faslı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor
- 1
Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktörü Jose Mourinho'nun, orta sahanın merkezine takviye yapılması gerektiğini yönetime bildirdiği ifade edildi.
- 2
Bu kapsamda çalışmalara başlayan Ali Koç ve kurmayları, Sofyan Amrabat'ı gündemine aldı.
- 3
Fiorentina forması giyen 27 yaşındaki futbolcunun, İtalyan kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek.
-
- 4
Sofyan Amrabat, geride kalan sezonu kiralık olarak Manchester United'da geçirdi. İngiliz ekibiyle 30 resmi maça çıkan Faslı futbolcu, gol veya asist üretemedi.
- 5
Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenileyen Fenerbahçe, orta sahada İsmail Yüksek, Fred ve Szymanski’nin de takımda kalmasını hedefliyor. Oyunculara gelecek tekliflere göre yönetimin, takviye yapmak adına planlamada değişikliğe gidebileceği öğrenildi.
- 6