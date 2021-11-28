Fenerbahçe'de Göztepe mesaisi tamam

Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5´e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bu antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertli ekip, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı´ndan kalkacak özel uçakla İzmir´e hareket edecek.