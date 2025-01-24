Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        51
        Fenerbahçe
        FB
        45
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        37
        Göztepe
        GÖZ
        34
        ikas Eyüpspor
        EYP
        33
        Beşiktaş
        BJK
        31
        Rams Başakşehir
        İBFK
        29
        Gaziantep FK
        GFK
        26
        Trabzonspor
        TS
        25
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        24
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        22
        Kasımpaşa
        KSM
        22
        Tümosan Konyaspor
        KON
        21
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        21
        Net Global Sivasspor
        SVS
        20
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        16
        Bellona Kayserispor
        KYS
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        10
        Adana Demirspor
        ADS
        5
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Göztepe mesaisi başladı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Göztepe mesaisi başladı!

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 18:30 Güncelleme: 24.01.2025 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        F.Bahçe'de Göztepe mesaisi başladı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Yeni transfer Diego Carlos da antrenmanda yer aldı.

        Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri yapan oyuncular, idmanı şut ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman bireysel çalışmalarla sona erdi. Öte yandan yeni transfer Diego Carlos ile sakatlıktan dönen İsmail Yüksek antrenmanda yer aldı.

        Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP lideri Özel'in paylaşımına Bakan Tunç'tan yanıt
        CHP lideri Özel'in paylaşımına Bakan Tunç'tan yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kartalkaya faciasında gözaltı 14'e çıktı!
        Kartalkaya faciasında gözaltı 14'e çıktı!
        Anne Defne, Dila ve Ela... Faciaya gitmeden son fotoğraf!
        Anne Defne, Dila ve Ela... Faciaya gitmeden son fotoğraf!
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        24 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        24 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Scholz'dan Musk'a: "Avrupa'da demokrasiyi tehlikeye atıyor"
        Scholz'dan Musk'a: "Avrupa'da demokrasiyi tehlikeye atıyor"
        "Aynı gün bir kişi daha akıma kapıldı!"
        "Aynı gün bir kişi daha akıma kapıldı!"
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        UEFA'dan skandal karar!
        UEFA'dan skandal karar!
        5 yıl, 3 aya kadar hapis talebi
        5 yıl, 3 aya kadar hapis talebi
        "Yıl sonuna kadar tüm konutlar teslim edilecek"
        "Yıl sonuna kadar tüm konutlar teslim edilecek"
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        Otobüs kamyona çarptı! Can kayıpları var
        Otobüs kamyona çarptı! Can kayıpları var
        Önce ayrılık sonra transfer!
        Önce ayrılık sonra transfer!
        Suriye, belirli ürünler için gümrük vergilerini yeniden değerlendirecek
        Suriye, belirli ürünler için gümrük vergilerini yeniden değerlendirecek
        Yusuf Akçiçek, Lyon maçında parladı!
        Yusuf Akçiçek, Lyon maçında parladı!
        Habertürk Anasayfa