Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde bugün tek idman gerçekleştirildiği belirtildi.

Demir Grup Sivasspor karşısında ilk 11'de forma giyen oyuncuların antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladığı aktarıldı. Diğer futbolcuların ise sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı tamamladığı kaydedildi.

Mert Hakan Yandaş, Luan Peres, İrfan Can Eğribayat, Lincoln Henrique ve Gustavo Henrique'nin antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.