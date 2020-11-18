Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadığı belirtildi.

Antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Gökhan Gönül ve Harun Tekin'in tedavilerine devam edildiği aktarıldı.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın sürdürecek.