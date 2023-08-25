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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de geceye damga vuran top toplayıcı: Yağız Ege - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de geceye damga vuran top toplayıcı: Yağız Ege

        UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Twente'yi 5-1'lik skorla geçerken, Dzeko'nun attığı gol öncesi hızlı kullanılan taç atışının önemi büyüktü. Top toplayıcı çocuk Yağız Ege Şalcı, pozisyonu kulüp televizyonuna anlattı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.08.2023 - 11:54 Güncelleme: 25.08.2023 - 11:54
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        F.Bahçe'de kahraman top toplayıcı!
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        Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında konuk ettiği Hollanda ekibi Twente'yi 5-1 yendi. Karşılaşma 3-1 devam ederken soldan atak yapan Sarı-Lacivertli takımda Dusan Tadic’in hızla kullandığı taç atışının ardından topla buluşan Edin Dzeko, meşin yuvarlağı İrfan Can Kahveci'ye aktarmıştı. Ceza sahası içinde topla buluşan İrfan Can Kahveci’nin vuruşunda top ağlara gitmiş ve Fenerbahçe 4. golü kaydetmişti.

        TADIC'İ DİNLEDİ, TOPU HIZLI ATTI

        Atılan 4. golden önce Fenerbahçe altyapısında da oynayan top toplayıcı çocuk Yağız Ege Şalcı'nın hızlı davranarak meşin yuvarlağı taçı kullanan Tadic'e vermesi farkın 3'e çıkmasını sağladı.

        'TOPLARI HIZLI İSTEDİĞİNİ BİLİYORDUM'

        Kenardan Tadic'e hızlıca top veren ve Fenerbahçe alt yapısında oynayan Yağız Ege kulüp televizyonuna o anları şöyle anlattı: "Maç öncesinde Tadic’in topları hızlı istediğini biliyorduk. O yüzden biz de topları hızlıca atıyorduk. Ben de o anda Tadic’e topu hızlı attım ve sonra da o pozisyon gol oldu."

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