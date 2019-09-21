Fenerbahçe Ankaragücü karşılaşması1-1 devam ederken, Fenerbahçe'nin kanat oyuncularından Rodrigues bir sakatlık geçirdi.

39. dakikada Rodrigues yedek kulübesine değişiklik işareti yaptı ve sekerek kenara geldikten sonra kendini yere bıraktı.

Maça devam edemeyen Rodrigues'in yerine ise 41. dakikada Emre Belözoğlu oyuna dahil oldu.