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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi hazırlıkları başladı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi hazırlıkları başladı

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 18:26 Güncelleme: 17.09.2024 - 18:26
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        Fenerbahçe'de derbi mesaisi başladı!
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        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe, derbinin hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı.

        Sahada çabukluk ve pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda dar alanda çift kale maçlar yapıldı. Antrenman, dayanıklılık koşularıyla sona erdi.

        Sarı-lacivertli ekibin deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ettiği maça ilk 11'de başlayan oyuncular ise günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

        Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına yarın devam edecek.

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