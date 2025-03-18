Fenerbahçe'de Fred şoku!

UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Süper Lig'de ise Samsunspor ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Fred'den geldi. Sakatlanan Brezilyalı futbolcunun arka adalesinde zorlanma tespit edildi.

HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; tecrübeli futbolcu, Süper Lig'in 29. haftasındaki Bodrum FK maçını kaçıracak.

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Fred'in Galatasaray ile oynanacak Türkiye Kupası maçına ise yetiştirilmesi planlanıyor.

Fred bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 36 maça çıkarken, 4 gol atıp 8 asist yaptı.