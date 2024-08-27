Fenerbahçe'de Fred farkı
Fenerbahçe, Fred'le ligde kaybetmiyor. Sarı lacivertli ekip, yıldız futbolcunun forma giydiği Süper Lig karşılaşmalarında galibiyet oranını yüzde 88'e yükseltti
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Fenerbahçe, Fred'in forma giydiği maçlarda başka bir kimliğe bürünüyor. Brezilyalı yıldız, orta sahada performansıyla dikkat çekiyor.
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Mücadele ve hücum gücü ile takımına katkı sağlayan 31 yaşındaki futbolcu, spor kamuoyunun da beğenisi topladı.
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Sarı lacivertli ekip, başarılı oyuncunun forma giydiği 26 lig maçında yenilgi almadı.
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Fred'li Fenerbahçe ligde 23 galibiyet elde ederken, 3 kez sahadan bir puanla ayrıldı.
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Böylece yüzde 88’lik galibiyet oranı yakalayan sarı lacivertliler, Brezilyalı futbolcunun yokluğunda ise istediği saha sonuçlarını alamadı.
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Fred’in oynamadığı maçlarda Miha Zajc, Rade Krunic, Miguel Crespo gibi oyuncular şans bulsalar da beklenen katkıyı sağlayamadılar.
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Bu karşılaşmalarda galibiyet oranı yüzde 50’ye gerileyen Fenerbahçe, 20 karşılaşmada; 10 galibiyet, 5 beraberlik elde ederken, 5 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
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Brezilyalı futbolcunun sarı lacivertli kulüp ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam edecek.