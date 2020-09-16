Transferin hareketli takımı Fenerbahçe bir oyuncusuna daha lisans çıkardı. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor'dan transfer ettiği Filip Novak'ın lisansını çıkardı.

30 yaşındaki Çekyalı sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştı.