Fenerbahçe'de Feyenoord mesaisi başladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Feyenoord'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda dün akşam Feyenoord ile oynanan maçta ilk 11’de başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptılar. Antrenmanın ilerleyen bölümünde 5’e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular, idmanı dar alanda yaptıkları çift kale maçlarla tamamladı.