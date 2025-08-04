Fenerbahçe'de Feyenoord mesaisi!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, çarşamba günü Hollanda ekibi Feyenoord'a transfer olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplara ayrılan futbolcular reaksiyon koşuları yaptı. Takım, taktiksel çalışmalar ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

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Sarı-lacivertliler, Feyenoord maçının hazırlıklarını yarın saat 10.00’da ilk bölümü basına açık yapılacak antrenmanla sürdürecek.