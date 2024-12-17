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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Eyüpspor mesaisi başladı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Eyüpspor mesaisi başladı

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Cuma akşamı deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 15:14 Güncelleme: 17.12.2024 - 15:14
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        F.Bahçe'de Eyüpspor mesaisi başladı
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        Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan ısınma ve core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. Başakşehir maçına ilk 11’de başlayan oyuncular ise günü aktif dinlenmeye yönelik yaptıkları çalışmalarla noktaladı.

        Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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