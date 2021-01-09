Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

İdman, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, dar alanda çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Jose Sosa, Diego Perotti ve Tolga Ciğerci salonda bireysel çalışmalarına devam etti. Gökhan Gönül ile Filip Novak ise sahada koşulara başladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak ve öğleden sonra uçakla Erzurum'a hareket edecek.